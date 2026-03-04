Processo seletivo abre vagas para IntÃ©rprete de Libras com salÃ¡rio de R$ 3,2 mil na Capital

Foi publicado no DiÃ¡rio Oficial desta quarta-feira (4) o Edital nº 04/2026-01 que abre Processo Seletivo Simplificado para contrataÃ§Ã£o temporÃ¡ria de Tradutor e IntÃ©rprete de LÃ­ngua Brasileira de Sinais (Libras).

A seleÃ§Ã£o Ã© conduzida pela Secretaria Municipal de AdministraÃ§Ã£o e InovaÃ§Ã£o (Semadi) e prevÃª cinco vagas para recomposiÃ§Ã£o de vacÃ¢ncias a partir de 1º de abril de 2026, sem aumento de despesas com pessoal.

A carga horÃ¡ria Ã© de 40 horas semanais, com remuneraÃ§Ã£o de R$ 3.200,00. O contrato terÃ¡ duraÃ§Ã£o de atÃ© 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a legislaÃ§Ã£o vigente. Os profissionais atuarÃ£o em unidades e setores da AdministraÃ§Ã£o Direta e Indireta, assegurando atendimento especializado Ã populaÃ§Ã£o que necessita de mediaÃ§Ã£o comunicacional por meio da Libras.

InscriÃ§Ãµes

As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 4 e 6 de marÃ§o de 2026, atÃ© Ã s 18h (horÃ¡rio de Mato Grosso do Sul), pelo site www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo.

No mesmo perÃ­odo, o candidato deverÃ¡ encaminhar a documentaÃ§Ã£o exigida em formato PDF para o e-mail [email protected], incluindo documento oficial com foto, diploma ou certificado que comprove a formaÃ§Ã£o exigida e os tÃ­tulos para pontuaÃ§Ã£o.

A seleÃ§Ã£o serÃ¡ realizada por meio de Prova de TÃ­tulos, de carÃ¡ter eliminatÃ³rio e classificatÃ³rio, com pontuaÃ§Ã£o mÃ¡xima de 100 pontos, considerando formaÃ§Ã£o acadÃªmica, cursos de aperfeiÃ§oamento e experiÃªncia profissional na Ã¡rea.

Requisitos

Para concorrer, Ã© necessÃ¡rio:

Curso superior completo em TraduÃ§Ã£o e InterpretaÃ§Ã£o em Libras LÃ­ngua Portuguesa; ou

Curso superior em Letras com habilitaÃ§Ã£o em TraduÃ§Ã£o e InterpretaÃ§Ã£o em Libras ou Letras-Libras; ou

GraduaÃ§Ã£o em qualquer Ã¡rea, desde que acompanhada de curso de formaÃ§Ã£o na Ã¡rea de Libras com carga mÃ­nima de 360 horas e aprovaÃ§Ã£o em exame de proficiÃªncia reconhecido.

Cotas e aÃ§Ãµes afirmativas

Do total de vagas, estÃ£o reservados 5% para Pessoas com DeficiÃªncia (PcD), 5% para candidatos indÃ­genas e 10% para candidatos negros.

O edital tambÃ©m assegura o direito ao uso do nome social Ã s pessoas travestis e transexuais durante todas as etapas do processo.

