TRE-MS abre processo seletivo para estagiÃ¡rios com bolsa de R$ 605

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu inscrições para um processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários de nível médio. As vagas estão previstas no Edital nº 01/2026.

As oportunidades são para atuar em zonas eleitorais de diferentes cidades do Estado, entre elas Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Chapadão do Sul, Miranda, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

As inscrições começaram no dia 4 e seguem até 13 de março de 2026. O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Empregar Já .

Os estudantes selecionados terão direito a bolsa mensal de R$ 605, além de vale-transporte, conforme as regras previstas no edital.

Outras informações sobre requisitos, etapas da seleção e critérios de classificação podem ser consultadas no edital do processo seletivo.

