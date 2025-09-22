Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas

Interessados podem se inscreverem até o dia 6 de novembro

22 setembro 2025 - 15h27Taynara Menezes
UEMSUEMS   (Reprodução/Governo de MS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026 da instituição. São 871 vagas para todo o Estado, e as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura)

Chamado UEMSVest, o processo seletivo - regulado pelo Edital de Inscrição nº 178/2025 - contempla cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100, mas para quem atende os critérios solicitados no edital, pode fazer a solicitação de isenção até o dia 15 de outubro. Confira as regras aqui

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

O exame será composto por 60 questões objetivas, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da prova de redação, de caráter classificatório. A duração será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da FAPEC. As convocações para matrícula terão início a partir de fevereiro de 2026, conforme calendário acadêmico da UEMS.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fort da Coronel Antonino
Oportunidade
Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
Oportunidade
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
 Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central
Oportunidade
Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Ação acontecerá no Bioparque Pantanal
Oportunidade
'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
A prova objetiva está marcada para 2 de novembro
Oportunidade
MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar
Foto: Ação Fort
Oportunidade
Emprega CG oferece 100 vagas com seleção imediata nesta terça (16)
Atendimento acontece na sede da Funtrab
Oportunidade
Feirão da Empregabilidade acontece amanhã com mais de 80 vagas

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande