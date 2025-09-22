UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para o Vestibular 2026 da instituição. São 871 vagas para todo o Estado, e as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, exclusivamente pela internet, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Chamado UEMSVest, o processo seletivo - regulado pelo Edital de Inscrição nº 178/2025 - contempla cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas, como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Computação, Pedagogia, Letras, entre outros.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100, mas para quem atende os critérios solicitados no edital, pode fazer a solicitação de isenção até o dia 15 de outubro. Confira as regras aqui.

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá.

O exame será composto por 60 questões objetivas, nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, além da prova de redação, de caráter classificatório. A duração será de cinco horas.

O gabarito preliminar será divulgado em 26 de novembro e o resultado final do processo seletivo em 20 de janeiro de 2026, no site da FAPEC. As convocações para matrícula terão início a partir de fevereiro de 2026, conforme calendário acadêmico da UEMS.

