4 pescadores são autuados por pesca ilegal

Durante a operação de patrulhamento fluvial no rio Sucuriú, localizado no município de Chapadão do Sul, Policiais Militares Ambientais de Cassilândia e fiscais do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul autuaram na segunda-feira (7) dois pescadores por pesca ilegal, além de além de apreender equipamentos de pesca.

Os dois pescadores amadores, residentes na cidade de Paraíso das Águas pescavam no rio, próximo de uma Central Hidrelétrica, na divisa do município de Chapadão do Sul. Por ser tão próximo de cachoeiras e corredeiras, a prática é considerada crime ambiental. Os pescadores ainda não haviam pescado nada e com eles foram apreendidos quatro carretilhas com varas. Uma multa admnistrativa foi dada no valor de R$ 1.000,00 cada um.

RIO VERDE

No rio Verde, no município de Aral Moreira, a PMA de Amambai e fiscais do Imasul realizavam patrulhamento na terça-feira (8) e autuaram dois pescadores, por pesca sem autorização ambiental. Os pescadores estavam na barranca do rio e também não tinham capturado nenhum pescado ainda. Portavam quatro molinetes com varas, que foram confiscados. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 300,00.

ALERTA

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

Durante os trabalhos, a equipe também cortou e retirou do rio 14 anzóis de galho e um espinhel com 20 anzóis (petrechos proibidos). Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados.

