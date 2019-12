Acidente com ônibus de sacoleiros deixa dois mortos e 15 feridos

Priscilla Porangaba, com informações do Estradas

Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava "sacoleiros", matou duas mulheres e feriu outras 15 pessoas, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Mirandópolis (SP), na madrugada desta quarta-feira (18).

Ainda de acordo com a PMR, o veículo tombou no km 601, na alça de acesso à cidade, por volta das 2h30. Os policiais, disseram que entre os feridos quatro estão em estado grave, que foram encaminhados ao hospital de Mirandópolis.

A PMR informou também que os bombeiros foram ao local para fazer o resgate dos feridos. A perícia foi chamada para avaliar o local do acidente e irá analisar o tacógrafo do ônibus para saber as condições em que o veículo estava quando do tombamento.

