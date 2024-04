Adolescente com mais de 60 passagens ganha mais um 'carimbo' ao ser detido de novo

Um adolescente, de 17 anos, acabou sendo apreendido ao ser flagrado vendendo drogas na cidade de Naviraí, durante a noite de quinta-feira (18). Ele é figurinha carimbada entre os policiais locais, uma vez que acumula mais de 60 passagens.

Conforme as informações do site Tá na Mídia Naviraí, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas pela Rua Niterói quando ao passar pelo cruzamento com a Rua Albânia, os policiais viram uma aglomeração de pessoas correndo ao avistar a viatura.

Uma das pessoas, o adolescente, começou a mexer na blusa, tentando esconder alguma coisa. Ele foi abordado e durante revista, os policiais encontraram 29 pedras de crack dentro do calçado do rapaz, além de duas porções de maconha.

Com o menor, foi localizada ainda a quantia de R$ 63,50 em dinheiro. Quando questionado sobre as drogas, ele disse que venderia cada pedra de crack por R$ 10. O rapaz confessou ainda que possui várias passagens pela polícia.

Diante da situação, ele foi apreendido junto com as drogas e levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil. Na unidade policial, o Conselho Tutelar precisou ser acionado para acompanhar o caso, que foi registrado como tráfico de drogas.

Por ainda ser menor de idade, o adolescente foi liberado após ser ouvido pelas autoridades.

