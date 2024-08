Adolescente leva choque após linha de pipa encostar em fio de alta tenção em MS

Um adolescente, de 13 anos, ficou ferido após ser eletrocutado enquanto soltava pipa na rua Almir de Moraes, localizada no Conjunto Ilha Bela, em Maracaju. O incidente, ocorrido na tarde de terça-feira (6), aconteceu por que a pipa encostou na rede de alta tensão.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Maracaju Speed, após sofrer a descarga elétrica o menino foi arremessado ao solo, mas conseguiu se levantar e aguardar a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Quando os médicos chegaram, encontraram o menor consciente e orientado, enquanto reclamava de dores nos braços, pernas, abdômen e tórax no lado direito.

Além disso, ele tinha ferimentos ‘puntiformes’ com queimaduras de 2° Grau nos pés, sendo apontando como o local de saída da descarga elétrica. O menino foi socorrido e levado para o pronto-socorro da cidade. Na unidade de saúde, foi constatado que seu estado de saúde era grave, pois ele teve 54% do corpo queimado.

Diante da situação, ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde está internado.

Os amigos do adolescente detalharam para a polícia que ele estava usando linha com cerol, ainda molhado, quando acabou encostando na rede elétrica. A ação pode ter facilitado o choque.

