Alunas da UEMS criam robô de Lego contra o coronavírus

Crislaine de Oliveira Souza Leite, 23 anos, e Rosa Ottersbach de França, 20 anos, acadêmicas do curso de Informática da UEMS de Nova Andradina criaram um robô/borrifador de álcool em gel 70 construído com peças de lego.

A ideia foi inspirada por um vídeo de dois estudantes do sul de Taiwan e nasceu da vontade de contribuir com a prevenção do Covid 19.

Além de evitar o contato das pessoas com a embalagem de álcool, o robô torna o processo muito mais higiênico. Através de um sensor o aparelho percebe a aproximação das mãos e dispara o álcool.

No momento ele está sendo exibido na recepção da Prefeitura, mas a intenção é leva-lo para a porta da sala de aulas do Projeto Clube Robótica do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM) que tem parceria com a universidade.

É lá que Crislaine e Rosa deixam de ser estudantes e se tornam professoras, ao ensinam crianças de oito e nove anos de escolas públicas e privadas a tomarem gosto pela tecnologia.

No robô construído por Rosa e Crislaine foram usados peças de Lego, um kit de robótica educacional cujo custo é um pouco “salgado”, segundo as alunas., mas o objetivo é aperfeiçoar o protótipo com recursos mais em conta.

“Seria bacana ver o protótipo em mais lugares”, diz Cris. “Queremos que ele fique na entrada da sala de aula”, explicam as criadoras.

