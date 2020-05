Com 66 novos casos, MS totaliza 924 confirmados com coronavírus

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com a atualização dos casos de coronavírus deste domingo (24), no Mato Grosso do Sul registrou 66 novos casos.

Com o novo número, MS já registra 924 casos confirmados da doença. O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 8.233, com 356 casos ainda em investigação, 5.795 casos descartados e 17 óbitos.

Campo Grande ainda é a cidade com maior número de casos, contabilizando 240, seguida por Guia Lopes da Laguna com 162 e Três Lagoas com 109, Dourados com 127 e Bonito com 30 casos.

