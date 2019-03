Alunos destroem câmeras de segurança e defecam no pátio de escola

Marcos Tenório, com informações do Dourados News

Três adolescentes foram apreendidos nesta segunda-feira (18) após destruírem câmeras de segurança e defecarem no pátio da escola onde estudavam. O caso aconteceu no último sábado (16), na cidade de Dourados.

Os garotos invadiram a escola quando não tinha ninguém e começaram a depredar o local, eles arrancaram as câmeras de segurança da escola e logo depois fizeram suas necessidades no meio do pátio da unidade escolar.

Os funcionários ao chegaram para trabalhar, se deparou com a situação, apesar de estar sem filmar no fim de semana, as imagens da câmera gravou a ação dos jovens momentos antes de serem arrancadas.

A polícia da Ronda Escolar foi acionada, e através das imagens conseguiram chegar até a residência dos menores infratores. Os três adolescentes de 12 e 14 anos, foram levados para a delegacia. Os pais dos garotos foram chamados, e os jovens foram reconhecidos pelos pais nas imagens.

