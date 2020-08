Andarilha é encontrada morta sem a pele do rosto e cabelo

Joilson Francelino, com Metrópoles

Uma mulher identificada apenas com Rúibia, de aproximadamente 35 anos, foi encontrada morta na terça-feira (18) em um matagal no Recanto das Emas – Distrito Federal.

De acordo com informações do site Metrópoles, a mulher seria andarilha e teria vindo de Luziânia - Goiás. Quando o cadáver foi localizado, apesar de as outras partes ainda apresentarem rigidez e tecidos intactos, o crânio estava completamente sem pele ou traços de sangue, como se os tecidos e o couro cabeludo tivessem sido removidos de forma cirúrgica.

O local onde o corpo foi localizado passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC). A polícia encaminhou o cadáver recolhido ao Instituto Médico Legal (IML), onde será feita a necrópsia.

Segundo o delegado-chefe da 27ª, Pablo Aguiar, os investigadores agora aguardam os resultados da perícia para elucidar a causa da morte. “Ela veio de Luziânia e estava ali no Recanto das Emas. Localizamos uma pessoa que a conhecia. Agora, precisamos esperar o resultado da perícia para ver se foi morte violenta e saber qual instrumento foi utilizado”, informou.

