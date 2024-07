Andarilho é encontrado morto após madrugada com sensação térmica negativa na Capital

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã deste sábado (13), em um a oficina na esquina da rua Ipamerim com Fraiburgo, no Bairro Moreninhas.



Conforme registro policial, um funcionário encontrou corpo do morador de rua ao chegar para trabalhar e se deparou com o indivíduo deitado no colchão que tentou acordá-lo por diversas vezes, mas quando não conseguiu, acionou a emergência.



O Corpo de Bombeiros foi ao local e não encontrou perfurações ou lesões pelo corpo, a suspeita é que ele pode ter morrido de frio na madrugada onde Campo grande registrou sensação térmica abaixo dos -4ºC, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

De acordo com testemunhas que moram na região, o homem é um andarilho conhecido como ’Primo’. O caso foi registrado na Depac Cepol como morte a esclarecer.

