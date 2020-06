Ao tentar reatar relação, mulher ameaça tirar vida de atual namorada de ex

Uma mulher, 26 anos, procurou a delegacia de Campo Grande, neste sábado (6) após receber ameaças da ex-namorada de seu atual companheiro, por meio de mensagens e ligações.

De acordo com a vítima, a ex-namorada de seu companheiro começou a lhe enviar mensagens através do Whatsapp, Fazebook e Instagram, dizendo que queria reatar o namoro com o ex, que agora namora a vítima da ocorrência.

De acordo com a vítima, a ex-namorada, chegou a dizer que faria de tudo para voltar com o ex e se não conseguisse iria acabar com a vida do atual casal. Ela relata que a autora chegou a ligar e enviar mensagens para familiares importando-os e causando constrangimento.

A vítima ainda disse, que já chegou a bloquear a autora, mas ela usa outros números para continuar entrando em contato. O caso foi registrado como ameaça e perturbação de tranquilidade da Delegacia de Polícia Civil.

