Após discussão por ciúmes, jovem agride mulher com caco de vidro

Rosangela Aparecida Lescano Atanagildo, de 21 anos, teve o rosto cortado com caco de vidro durante discussão com Elisa Ramos, de 18 anos, na madrugada deste domingo (5) em Ponta Porã, segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, Rosangela teria discutido com Elisa por causa de ciúmes da mulher com o seu namorado. após indicações de testemunhas no local, Elisa foi encontrada na casa dela e disse a polícia que apenas se defendeu da vítima.

Rosangela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros local com cortes no lado esquerdo do rosto, no lábio e no antebraço. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional e não corre risco de morte.

A autora foi presa e encaminhada para a Primeira Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado com violência corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também