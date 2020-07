Após fuga e perseguição, polícia prende casal do tráfico com maconha

Após fuga e perseguição, um casal de traficantes, 38 e 44 anos, foi preso carregando quase 500 kg de maconha, nesta quinta-feira (23), em Amambai.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizava policiamento na MS-156, quando deram ordem de parada a um Honda/Civic, mas o motorista não obedeceu a ordem e fugiu.

Uma perseguição se iniciou, mas os policiais alçaram o veículo 10 km depois e abordaram o casal. Dentro do carro foram encontrados diversos tabletes de maconha e Skank.

No total, eram 440 kg de maconha e 10 kg de Skank. Os autores não deram detalhes sobre o crime. Eles receberam voz de prisão, sendo encaminhados juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

