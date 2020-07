Após voltar de festa, motorista bate em árvore e morre

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados Agora

Claudinei Alves Gomes, de 37 anos, morreu após perder o controle da moto que pilotava e bater em uma árvore no Assentamento Santo Antônio nesse sábado (18), no Travessão do Joia, em Itaquiraí.

De acordo com o irmão da vítima, que esteve no local do acidente, Claudinei estava em uma festa momentos antes da fatalidade e acredita que ele teria consumido bebida alcoólica.

O caso então foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e será investigado para Polícia Civil da cidade.

