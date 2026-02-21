Menu
Polícia

Armado com machado, homem ameaça pessoas em supermercado de Campo Grande

Testemunhas alegaram que esta não é a primeira vez que o suspeito tem esse tipo de atitude

21 fevereiro 2026 - 08h31
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 39 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (20) após ameaçar clientes e funcionários com um machado em um supermercado na Vila Ipiranga, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 13h. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito já contido por um cliente que estava no estabelecimento.

De acordo com relatos, o homem ameaçou a gerente do mercado ainda no estacionamento. Ela contou que o suspeito se aproximou com um machado e disse “e agora, e aí?”. Assustada, ela correu para dentro do supermercado e pediu ajuda.

Um cliente conseguiu intervir e segurar o suspeito até a chegada da polícia. O filho do proprietário também foi ameaçado. Ele afirmou que pediu para o homem deixar o local, quando o suspeito levantou o machado e disse que ninguém o tiraria dali. Segundo ele, essa não foi a primeira vez que o autor fez ameaças no estabelecimento.

Ainda conforme o registro policial, o homem apresentava falas desconexas e se recusou a se identificar no momento da abordagem.

O suspeito foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, junto com o machado apreendido. Os fatos foram então registrados como perseguição.

