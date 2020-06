Bandidos tocam o terror e fazem limpa em farmácia no Buriti

Dois homens, armados, invadiram uma farmácia na Avenida Ludio Martins Coelho, eles prenderam todas as pessoas em um escrtório do estabelecimento e levaram celulares, notbooks, medicamentos, vitaminas, um telefone e mais de R$ 2.000,00.

O crime ocorreu na noite desta terça-feira (2), na “Farmácias Associadas” em Campo Grande. De acordo com o registro policial, dois homens entraram no estabelecimento e, utilizando armas, anunciaram o assalto ordenando que todos que estavam no local fossem para o escritório.

Os assaltantes levaram dois celulares, um notebook, três aparelhos de aferir pressão, um DVR, um HD, dois swit, 17 caixas de medicamentos, uma caixa de vitamina, um descarpack, um telefone sem fio e R$ 2.333,00 que estavam no caixa.

O caso foi registrado como roubo majorado na Delegacia de Polícia Civil.

