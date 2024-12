Autor de roubo na Capital, 'Rato' morre em confronto com o Choque em Terenos

Saiba Mais Polícia Motorista de aplicativo é rendido e roubado por homem armado em corrida na Capital

Morreu na noite de sábado (28), o homem identificado apenas pelo vulgo "Rato de Moco", de 50 anos, autor do roubo a mão armada de um motorista de aplicativo na região do Jardim TV Morena em Campo Grande, horas antes de entrar em confronto com a polícia.



Segundo informações, após serem acionados para atender a ocorrência de roubo, o Batalhão do Choque da Polícia Militar, descobriu que o autor estava com o veículo indo na direção da cidade de Terenos, tendo inclusive, furado um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262.



A guarnição da PRF iniciou o acompanhamento do autor que estava em alta velocidade, até o momento em que parou o veículo no acostamento e fugiu a pé pela mata. O Batalhão do Choque chegou para dar apoio e durante as buscas, conforme a corporação, o autor teria efetuado disparos contra a equipe policial.



O agentes repeliram os disparos e acertaram 'Rato', que foi socorrido ao pronto-socorro de Terenos, onde foi constatado o óbito.



O revólver calibre 38 que estava com suspeito tinha três munições já deflagradas o carro que tinha sido roubado horas antes no Jardim TV Morena em Campo Grande foi recuperado pela PRF e entregue na Delegacia. A ocorrência foi registrada na delegacia de Terenos como homicídio contra autoridade policial na forma tentada, posse e porte ilegal de arma de fogo, resistência e homicídio em razão de intervenção policial.



