Bandido que assaltou carro de casal morre em confronto com a PM no anel rodoviário

Criminoso, que ainda não foi identificado, morreu durante uma troca de tiros com a Força Tática, da 11ª CIPM, na madrugada desta quinta-feira (19), na área de mata que fica nas margens do Anel Rodoviário Dr. Ricardo Trad, próximo a MS-010, em Campo Grande. Ele havia, junto de um comparsa, roubado um veículo de um casal na noite de quarta-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar tomou conhecimento do assalto e entrou em contato com o rapaz, de 32 anos, que relatou que estava chegando na residência, acompanhado da esposa, em uma Fiat Strada, onde a menos de uma quadra do imóvel, estava testando o controle remoto do portão.

Porém, foram surpreendidos com a chegada de dois criminosos em um veículo Volkswagen Gol, que anunciaram o assalto e um deles, portando arma de fogo, estaria encapuzado. A vítima alertou os policiais que o veículo tomado em assalto possuía sistema de rastreamento.

Após a consulta feita, o veículo foi localizado no Anel Rodoviário Dr. Ricardo Trad, devidamente estacionado nas margens da rodovia, sendo que uma pessoa teria desembarcado e rumado para a área de mata. A Polícia Militar montou um cerco e entrou na mata para tentar localizar o criminoso.

Depois de minutos de busca, os policiais visualizaram um indivíduo atrás de um arbusto e foi dado ordem para que ele levantasse e colocasse as mãos na cabeça para se render. Porém, o bandido não respeitou as ordens, sacando um revólver e disparando contra os policiais, que se viram obrigados a revidar a injusta agressão e atiraram contra o indivíduo.

Acertando o alvo, foi feito o desarme e notado que ele ainda estava vivo, foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino e minutos após sua entrada, a equipe médica constatou o óbito.

O segundo envolvido no assalto não foi localizado.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo com emprego de arma de fogo e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também