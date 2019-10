Bêbado, motorista atropela e mata garoto de 15 anos na capital

O motorista Valfrido Camargo Cardoso, de 61 anos, foi preso após atropelar o adolescente Vynnicyos Silveira dos Santos, 15 anos, na Rua Francisco Martins de Souza, no Jardim Canguru, em Campo Grande na tarde deste domingo (13). O adolescente morreu no local.

Segundo informações, um motorista de aplicativo contou que seguia pela rua atrás do caminhão, quando flagrou o momento do acidente.

Ainda de acordo com a testemunha, o veículo esbarrou na bicicleta de Vinícius e ele acabou caindo. Há informação de que havia outro adolescente, de 14 anos, na garupa, que pode ser parente do menino morto, já que tem o mesmo sobrenome. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Moreninha.

Depois da colisão no ciclista, o motorista do caminhão deixou o local sem prestar socorro, segundo a testemunha. O motorista de aplicativo seguiu o veículo e fez ele retornar ao local do acidente.

Conforme o delegado Lucas Caires, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi de 0,38 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o que configura crime.

O motorista foi preso em flagrante e levado para a Depac da Vila Piratininga.

