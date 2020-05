Bebê com menos dois meses morre e causa será investigada no interior

Priscilla Porangaba, com informações do Nova News

Uma bebê de quase dois meses de vida entrou em óbito na manhã desta segunda-feira (18), em Nova Andradina.

A criança, identificada como Yasmin Lourenço Queiroz, nascida em 29/03/2020, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Militar, mas não resistiu.

Conforme apurado pelo site Nova News, o Corpo de Bombeiros foi acionado a comparecer no Jardim Alvorada, onde uma criança estaria sem respirar.

Já no local da ocorrência, os militares encontraram a mãe em estado de choque e o pai no quarto com a filha, tentando reanimá-la.

A garotinha foi colocada na viatura e encaminhada ao Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba, sendo que, no trajeto, os socorristas tentaram várias manobras para que a criança voltasse a respirar. O aparelho desfibrilador teria sido utilizado na tentativa de reanimar a bebê, mas ela já não reagia.

No HR, a criança foi entregue à equipe de plantão, que realizou os procedimentos, mas a criança não reagiu e morreu.

O pai de Yasmin disse aos bombeiros que sua esposa e a filha dormiram juntas e ele, em outra cama na mesma residência e pela manhã a esposa o chamou dizendo que a bebê não estaria respirando, momento em que o socorro foi acionado.

Deixe seu Comentário

Leia Também