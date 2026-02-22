Bebê de um ano é encontrada sozinha na rua após briga de casal

Uma bebê de um ano foi encontrada sozinha e chorando na Rua Catuaba, no Jardim Colibri, em Campo Grande, na madrugada deste domingo (22). Os pais da criança foram encaminhados à delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após uma moradora perceber que a menina, identificada como Eloah V.S.S.V, havia sido deixada na rua depois de uma confusão familiar. Testemunhas relataram que os pais, Laura e João Roberto, se envolveram em uma briga que também teria contado com a participação do pai de João. Após a discussão, o casal saiu do local em um carro de aplicativo levando a filha mais velha, enquanto Eloah fica na casa.

A criança foi acolhida por uma vizinha, que desconfiou da situação e chamou a polícia. Pouco depois, os pais retornaram e afirmaram que a bebê teria ficado sob os cuidados do avô paterno, que estava bêbado. Ainda segundo o registro, a menina apresentava sujeira semelhante a sangue em uma das mãos.

João Roberto tinha escoriações pelo corpo, enquanto Laura não apresentava lesões aparentes. O casal foi levado para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Delegacia de Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do ocorrido.

