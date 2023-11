Briga entre vizinhos por causa de futebol termina com uma morte no Jardim Aeroporto

Uma briga de vizinhos, após confusão por causa de um jogo de futebol na rua, resultou na morte do analista de sistema, Nelson Pinto Zeferino de 49 anos, na noite de ontem (3), na rua Pádua Gazal no Jardim Aeroporto.

Conforme informações da ocorrência, Jailson Conceição de 38 anos, apontado como autor do crime, informou que seus filhos menores de 7 e 11 anos estavam jogando bola na frente da residência com outras crianças, quando Nelson foi implicar com as crianças por causa do futebol.



Jailson estava dentro de casa, quando percebeu a confusão e foi perguntar a Nelson o que estava acontecendo, ainda segundo relatado, o vizinho teria entrado na residência por alguns minutos e saiu novamente indo em direção a Jailson tentando agredi-lo.

Nelson estaria com duas facas na cintura, e Jailson que possui uma deficiência no braço esquerdo tentava se esquivar dos ataques até que uma das facas de Nelson caiu e o enteado de Jailson, um adolescente de 17 anos tentou ajudar e junto com o padrasto imobilizaram o vizinho com um mata-leão.

Uma testemunha, que mora em frente ao local, foi chamada pela irmã do enteado de Jailson que pedia socorro pois o vizinho estava com uma faca. Quando a mulher e o marido saíram de casa, viram os três, Nelson, Jailson e seu enteado “rolando” no chão, oportunidade em que pegou as facas que estavam caídas na via e ligou para a Polícia Militar.

Até a chegada da Polícia Militar, a testemunha, vizinha dos envolvidos realizou a massagem cardíaca em Nelson, logo depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou ao local e tentou fazer a reanimação da vítima, sem sucesso.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepo), onde o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intensão de matar.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também