Briga generalizada termina com feridos e carro quebrado em Cassilândia

Quatro pessoas foram parar na delegacia na madrugada de sábado (13), em Cassilândia, após elas se envolverem em uma briga generalizada com troca de socos e chutes no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para comparecer em frente a um rodeio amador, onde supostamente estaria acontecendo uma briga entre pessoas que saiam da festa.

Ao chegarem, não notaram nenhuma comoção na frente da saída da festa, no entanto, foram informados que a briga estava em outro local, uma rua próxima ao evento. No local, a equipe policial avistou um homem indo em direção ao outro com a intenção de agredi-lo, necessitando de intervenção dos policias para separar a briga e acalmar a situação.

Segundo testemunhas, a briga começou ainda na festa, possivelmente por conta de uma mulher, e teria continuado mesmo fora do rodeio amador, com os dois brigando em frente à residência de um deles, já que os envolvidos seriam vizinhos.

Um dos envolvidos alegrou que, durante a festa, um dos agressores e seus amigos teriam desferido um soco que acertou sua mãe, o que elevou a situação e resultou em uma briga generalizada, que até mesmo danificou os veículos dos envolvidos.

Um dos feridos reclamou de um corte no abdômen, enquanto outro teve escoriações no braço e estava sentindo dores nos joelhos e canela. Uma terceira vítima teve escoriações no cotovelo esquerdo, rosto e um edema na cabeça.

Além das agressões, o para-brisa do veículo de um dos envolvidos teria sido quebrado. Todos foram encaminhados para a delegacia.

Durante o registro do boletim de ocorrência, uma mulher se apresentou, alegando ter sido agredida por um segurança, resultando em um hematoma no olho esquerdo. Segundo um dos envolvidos na briga, o segurança se identificou como um policial civil e chegou a disparar uma pistola calibre .40 em sua direção.

O caso ainda será investigado.

