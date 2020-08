Bruno se entrega e diz que foi ameaçado por Emerson

Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, que matou a tiros o motoentregador Emerson Salles da Silva, de 33 anos na última quinta-feira (13), se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande.

Ele confessou o crime e disse ter sido ameaçado pelo colega. De acordo com o delegado Mikail Faria, Bruno e Emerson tinham pequenos desentendimentos por algumas “brincadeiras”, mas nada que motivasse o crime, até que, por questão de trabalho, Bruno precisou arrumar sua moto e Emerson não teria gostado de trabalhar sozinho.

O fato teria sido motivo para uma nova briga entre os dois e, então, Bruno afirmou que foi ameaçado por Emerson. Por causa de um histórico violento, de seu colega, Bruno ficou com medo da ameaça. “Bruno andava armado fazia um tempo, com medo de ser assaltado e, no calor do momento, atirou no Emerson”, disse o delegado.

No dia do crime, segundo o depoimento de Bruno, ele teria mostrado a arma para que Emerson “parasse”, momento em que Emerson teria ido para cima de Bruno e desferido alguns socos no colega, a briga foi apartada por algumas pessoas que estavam no local. Logo após, Bruno foi até onde estava a arma e voltou efetuando os disparos contra Emerson.

Bruno mostrou arrependimento e, agora, a polícia vai à busca da arma usada no crime. Segundo o delegado, a versão de Bruno coincide com a investigação, mas a apuração segue para identificar se existem outra motivação para o crime.

O autor do crime prestou depoimento na 1ª Delegacia de Polícia de Campo Grande e será liberado. O pedido de prisão já foi feito, segundo o delegado.

