Sumiu! Polícia procura suspeito de matar moto entregador

Saiba Mais Polícia Vídeo: moto entregador é assassinado por colega

O moto entregador suspeito pela morte do colega Emerson Salles da Silva, de 33 anos, morto a tiros na quinta-feira (13), encontra-se foragido.

O suspeito Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, 24 anos teria tirado três vezes contra a a vítima após iniciaram uma discussão em frente ao restaurante que trabalhavam juntos, e em determinado momento, o autor sacou um revólver de cor prata e efetuou os disparos contra a vítima, que atingiram um na região da nádega, e outro no lado direito da cabeça.

Emerson é socorrido até a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

Após o ocorrido, Bruno pega sua motocicleta uma Honda CG Titan 160cc, azul, e fogiu pela Avenida Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, nenhum mandado de prisão foi expedido contra Bruno, porém ele ainda não foi encontrado pela polícia para prestar esclarecimentos. o Caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia.

Nas redes sociais, amigos e familiares se mobilizam para se caso alguém ver Bruno, que entre em contato com a polícia no 190. “Esse é o assino do meu Tio está foragido. Esse cidadão tirou a vida do meu Tio na covardia está foragido ajuda a fazer justiça”, escreveu Diogo Rodrigo da Silva.

Uma das publicações sozinha já tem quase 1 mil compartilhamentos.

Saiba Mais Polícia Vídeo: moto entregador é assassinado por colega

Deixe seu Comentário

Leia Também