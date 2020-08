Vídeo: moto entregador é assassinado por colega

Emerson Salles da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (13), em frente a uma lanchonete na Avenida Mato Grosso, entre as ruas 13 de maio e Rui Barbosa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento dos disparos.

Conforme o boletim de ocorrência, a dona da lanchonete disse em depoimento, que seus dois funcionários Emerson e o suspeito Bruno Cezar de Carvalho de Oliveira, começaram uma discussão e, em determinado momento, o autor sacou um revólver de cor prata e efetuou três disparos contra a vítima, que atingiram um na região da nádega, e outro no lado direito da cabeça.

Pelas imagens é possível ver quando Emerson se aproxima de uma pilastra na lanchonete, momento em que o autor sai de dentro do local, se aproxima dele com um revólver e faz os disparos. A vítima cai no chão e neste momento Bruno se aproxima e dispara um tiro contra a cabeça do colega, que é socorrido até a Santa Casa.

Após os disparos, o autor pega sua motocicleta uma Honda CG Titan 160cc, azul, e foge pela Avenida Mato Grosso. Emerson foi levado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

