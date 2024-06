'Bruxo' é assassinado e leva tiro na 'pingola' durante execussão

Um homem, identificado apenas como ‘Bruxo’, foi assassinado com vários tiros durante a madrugada deste sábado (8), no condomínio Privê, localizado no Setor O, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Conforme as informações do site Metrópoles, o caso é investigado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O). Na ocasião, ‘Bruxo’ foi morto com seis tiros, sendo que um deles atingiu seu órgão genital.

O número de disparos, contando com o disparo no órgão genital chamou a atenção dos investigadores.

O crime ocorreu por volta das 4h30, perto de uma distribuidora de bebidas e tabacaria da região, de onde a vítima havia saído há pouco tempo.

