Caminhão com 15 mil pacotes de cigarros é apreendido

Na madrugada desta segunda-feira, Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um caminhão Mercedes Benz 1113 de cor azul carregado com 15 mil pacotes de cigarros, durante patrulhamento no Jardim Laranja Doce, em Dourados. O contrabando veio do Paraguai.

Os militares perceberam o momento em que um homem correu para o interior de uma residência, após ser questionado sobre o caminhão em seu quintal, o homem (28) disse ser o proprietário dos 15 mil pacotes de cigarros, adquiridos no Paraguai para serem revendidos em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

