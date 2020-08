Caminhão com carga alta, arranca fiação de postes e deixa moradores sem luz

Sarah Chaves, com informações do Maracaju Speed

Um caminhão com a carga elevada, derrubou na manhã desta quinta-feira (13), a fiação da avenida Marechal Deodoro da Fonseca em Maracaju.

Conforme o Maracaju Speed, populares afirmaram que uma carretade uma empresa de transportes e guinchos do município, subia a avenida carregada com uma caixa d’água metálica, e a carga enroscou nas fiações de fibra ótica, telefonia e rede elétrica de uma empresa, e foi levando os cabos enroscados na caixa d’água.

O motorista mesmo percebendo os rompimentos dos cabos continuou o trajeto sem parar, e uma motociclista que transitava pela avenida no sentido Vila/Centro, se enroscou nos cabos e sofreu uma queda com sua motocicleta.

A condutora sofreu algumas lesões e sua motocicleta ficou com alguns arranhões. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição compareceu no local, onde sinalizou o trânsito para desvio dos veículos. Momentos seguintes chegou ao local o uma viatura do Corpo de Bombeiros, sendo a motociclista encaminhada ao Pronto Socorro para atendimentos médicos.

Alguns moradores sofreram danos devido a falta de energia, internet e rede de celular, devemcobrar responsabilidades e restituição financeira dos danos ocasionados pela carreta e seu condutor.

