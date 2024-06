Caminhoneiro encontrado morto em posto estava com 51 compridos 'desconhecidos'

Saiba Mais Polícia Caminhoneiro morre 'descansando' da viagem em pátio de posto da Capital

Foi identificado como Cristian Reynaldo Prudêncio, de 47 anos, o caminhoneiro encontrado morto na cabine de uma carreta no pátio de um posto de combustível na BR-163, região da Chácara das Mansões, em Campo Grande, durante a tarde desta quinta-feira (20). Ele era natural de Turvo, em Santa Catarina.

Segundo informações que estão no boletim de ocorrência, apontam que foram encontrados seis frascos contendo cerca de 51 comprimidos de "composição desconhecida", na verificação feita pela Polícia Científica.

Conforme o apurado pelo JD1, o veículo pertence a uma empresa do Rio Grande do Sul. Por meio do sistema de rastreamento, o proprietário da transportadora verificou que o caminhão estava parado no pátio do posto desde a noite de quarta-feira (19).

Preocupado, o responsável entrou em contato com os funcionários do local, que acharam o veículo parado e solicitaram autorização para acionar um chaveiro. Ao abrir o caminhão, o condutor foi encontrado sentado, no banco de motorista, com as pernas para cima, como se estivesse descansando.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionadas, constatando o óbito da vítima. Como o homem não tinha sinais de violência pelo corpo e o caminhão não estava arrombado, acredita-se que ele tenha falecido de causas naturais.

O caso, no entanto, foi registrado como morte a esclarecer.

