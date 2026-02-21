Caminhonete carregada com maconha é apreendida após perseguição em Dourados

Uma perseguição policial terminou com a apreensão de uma caminhonete carregada com maconha na manhã deste sábado (21), em Dourados.

Segundo as informações do site Dourados News, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) detalhou que o motorista de uma Toyota Hilux desobedeceu ordem de parada na BR-463 e fugiu em alta velocidade.

De acordo com a polícia, a perseguição seguiu até o trevo de acesso a Laguna Carapã, quando o condutor entrou no Anel Viário Norte. O acompanhamento tático continuou por vários quilômetros, até as proximidades de uma distribuidora de bebidas, entre as avenidas Guaicurus e Presidente Vargas.

Ainda segundo a PRF, o motorista entrou em uma área de reserva indígena, abandonou o veículo e conseguiu fugir. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado.

A caminhonete estava carregada com maconha e foi apreendida. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde será pesado e registrado.

O caso será investigado.

