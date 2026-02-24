Campo-grandense denuncia ex por levar filha a SP e só devolver com ordem judicial

Mulher procurou a delegacia de plantão de Campo Grande, na noite desta segunda-feira, dia 23, para denunciar o ex-marido que levou a filha, de 4 anos, para a cidade de Ourinhos, em São Paulo, e alegou que só vai devolver mediante uma ordem judicial.

Ambos ficaram juntos por cinco anos e tiveram a filha no relacionamento, porém, estão separados desde janeiro de 2022, sendo que a criança mora com a mãe, mas a guarda é compartilhada com combinação nas datas e horários de visita.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o caso aconteceu no último sábado, dia 21, quando o pai teria combinado um horário para visitar a filha. O ex-marido levou a menina para visitar a avó paterna.

Ainda no município paulista, ele mandou mensagens para a ex-companheira dizendo que não irá devolver a filha e que só devolverá mediante uma ordem judicial.

O caso foi registrado na delegacia e será devidamente apurado.

