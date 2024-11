Carreta carregada com esterco pega fogo após pneus explodirem na BR-158

Um caminhão, que estava carregado com 32 toneladas de esterco, ficou completamente destruído após pegar fogo durante a tarde de segunda-feira (18), na BR-158, entre as cidades de Três Lagoas e Selvíria.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site da Radio Caçula, o motorista detalhou que as chamas começaram após dois pneus explodirem. Ao perceber o fogo, ele parou o veículo e conseguiu desacoplar o cavalo do reboque, evitando maiores danos.

No entanto, o reboque ficou completamente destruído às margens da rodovia. O caminhão saiu de Guaraçaí (SP) e seguia para uma propriedade rural em Três Lagoas.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender o caso, que também foi registrado na Polícia Civil.

