"Carreta FuracÃ£o" de Ivinhema Ã© recolhida pela PM por irregularidades

Priscilla Porangaba, com informações do Ivinotícias

A Polícia Militar de Ivinhema recolheu o Mega Bus, estilo Carreta Furacão, que carregava crianças e é animado por personagens como Fofão, Mario, Luigi entre outros na noite desse sábado (7).

Segundo informações do Ivinotícias, a carreta foi recolhida para o pátio do Departamento Nacional de Trânsito (Detran) por irregularidades.

À princípio, a PM iria realizar apenas uma notificação dos personagens que estavam pendurados no trenzinho, mas ao verificar a documentação do veículo e do condutor percebeu algumas irregulares.

Conforme a polícia, o veículo foi removido porque o condutor não estava com o CRLV, documento de porte obrigatório, além de ser feito uma notificação por carregar pessoas do lado externo, ressaltando que o condutor tinha uma cópia do documento, sem o original, que não estava no nome dele, entre outras documentações.

O veículo foi recolhido no pátio do Detran e na segunda-feira (9) os responsáveis poderão regularizar e retirar a carreta.

