Carro arranca poste e coqueiro, passageiro é arremessado e morto

Edvaldo Santos Lima, de 28 anos, morreu após o carro que ele era passageiro colidir contra e arrancar um coqueiro e poste de concreto em Chapadão do Sul na noite desse domingo (5).



Segundo informações do boletim de ocorrência, Edvaldo era passageiro de um Chevrolet Astra que seguia pela Rua Onze, no centro da cidade. O motorista Alesson de Souza Gimenez perdeu o controle da direção do veículo após sair da rotatória.



Ainda de acordo com o registro policial, o motorista invadiu o canteiro central, colidiu contra um coqueiro e, depois, em um poste de concreto. No local, Alesson foi encontrado deitado no asfalto próximo a porta do motorista, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para Campo Grande em estado grave.

Já Edvaldo, que era passageiro, foi arremessado para fora do carro com o impacto da colisão e ficou próximo as rodas dianteiras. Ele foi encontrado pelos militares já sem vida.



Com a força da batida, a árvore e o poste foram derrubados e o carro ficou completamente destruído.



