Casal é expulso da Prime após “quebra-pau” no banheiro

Uma mulher, 29 anos, foi agredida por outra mulher, dentro do Bar Prime, em Campo Grande, por causa de uma suposta gravação e um vídeo. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relata que foi até o banheiro quando foi surpreendida por uma mulher que lhe deu um soco no nariz, momento em que a vítima tentou conversar com a autora, mas sem sucesso, levando um segundo soco.

As lesões causaram sangramento na vítima, ela também afirma que o marido da autora estava no local ameaçando as pessoas que tentassem interferir na confusão.

Com a situação, o proprietário do local expulsou o casal autor dos fatos e acionou a Polícia Militar para ir até o local. A vítima foi para a delegacia para registrar queixa contra o casal.

Ela relatou que as agressões foram motivadas porque a autora acreditava ter sido filmada pela vítima, fato negado pela mulher. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia Civil.

