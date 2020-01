Casal sofre tentativa de execução na fronteira com o Brasil

Jônathas Padilha, com informações do Porã News

Antônio Gonzalez Balbuena, 45 anos, e Edith Zunilda Castro Fernandez, 42 anos, foram atacados por pistoleiros que dispararam 16 vezes contra o casal que saia de casa na tarde deste domingo (5) na rua Cerro Leon, próxima a divisa do Brasil com o Paraguai.

No momento em saiam, os pistoleiros chegaram e sem mediar palavras realizaram 16 disparos de pistola do calibre 9mm contra as vítimas.

O casal foi agilmente socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários Vermelhos e encaminhados a uma clínica particular da cidade, onde após receber atendimento médico e se encontram até o momento, sem risco de vida.

Segundo informações, os Investigadores da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis apoiados por diversas unidades da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero realizaram buscas na região e prenderam um suspeito, que até o momento não teve a identidade divulgada.

Investigadores da Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Técnica recolheram evidências no local do ataque e imagens de câmeras de segurança para a investigação.

Deixe seu Comentário

Leia Também