Choque prende foragido com documento falso na rodoviária de Campo Grande

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após apresentar documento falso durante uma ação do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) da Polícia Militar, na noite de segunda-feira (6), em Campo Grande.

Conforme a ocorrência, a equipe policial realizava abordagem no Terminal Rodoviário da Capital, ocasião em que foi fiscalizado um ônibus que fazia a linha Campo Grande (MS) – Goiânia (GO).

Durante a verificação dos passageiros, um indivíduo apresentou comportamento excessivamente nervoso diante da presença policial, o que motivou uma abordagem mais detalhada. Na ocasião, ele apresentou um documento de identificação com nome falso.

Ao ser questionado sobre os dados constantes no documento, o homem entrou em contradição e não conseguiu confirmar as informações apresentadas. Questionado também sobre o motivo da viagem para Goiânia, ele confessou que estava evadido do sistema prisional e que o documento falso havia sido adquirido pela internet pelo valor de R$ 900.

Posteriormente, o indivíduo foi corretamente identificado, sendo conhecido pelo apelido de “Goiano”. Após checagem de seus antecedentes criminais no sistema SIGO, foi constatado que ele realmente se encontrava evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, foi realizada a recaptura do foragido e o registro da captura no sistema. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/Cepol), onde permaneceu preso em flagrante para as providências cabíveis.

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