Cliente sem perna atira contra garoto de programa por nÃ£o concordar com valor

Um garoto de programa de 25 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo, após marcar um encontro com cliente e o mesmo não concordar com o valor cobrado. O fato ocorre na noite de quarta-feira (6) e registrado na delegacia.

De acordo com a ocorrência, a vítima afirmou que é homossexual e estava na avenida Bandeirantes quando foi abordada pelo suposto cliente. O homem parou o veículo modelo Renegade de cor vermelha e passou a conversar. Ele teria discutido com o jovem, após um desacerto em relação a contratação do programa sexual.

Com os ânimos aflorados, o cliente sacou uma arma e atirou contra a perna direita do garoto, atingindo-o na região da tíbia. Ele fugiu depois do disparo e o Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital.

De acordo com o jovem, o homem era deficiente e não possuía a perna direita, ele aparentava ter 50 anos de idade, cabelos grisalhos, era branco e acima do peso. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também