Com faca, homem ameaça clientes no estacionamento do Comper

Ronildo Ximenes, 21 anos, foi parar na delegacia nesta segunda-feira (25), por ameaçar clientes e seguranças no estacionamento do supermercado Comper, localizado na Avenida Tamandaré, em Campo Grande.

Segundo o registro policial, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada pelos próprios seguranças do estabelecimento, pois um homem estaria usando uma faca para ameaçar clientes e seguranças do estacionamento.

Ao chegarem no local, os militares abordaram o autor, que resistiu, sendo necessário a ajuda de outros policiais, de acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), o autor “não falava coisa com coisa”, no momento da abordagem.

Foi necessário dois disparos de munições não letais, para que o autor pudesse largar a faca e então ser detido, após a detenção ele foi identificado como sendo Ronildo.

Diante dos fatos, Ronildo encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

