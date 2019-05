Com navalha e pedaço de madeira travestis roubam cliente

O jovem Lucas de Mello, 23 anos, registrou um boletim de ocorrência depois de ter sido vítima de roubo, após contratar programa de um travesti. O encontro foi marcado no Jardim Guanabara, na noite de sexta-feira (24) após ele encontrar os serviços via anúncio.



Conforme informações do registro policial, ele chegou ao local do encontro combinado, e a travesti “Mirella” teria o surpreendido com uma navalha, afirmando que o valor do programa mudaria já que ela merecia mais que os R$ 50 inicialmente combinado entre eles.



Lucas disse que a travesti não realizou o programa, mesmo ele entregando os R$ 50. Nesse momento, a travesti "Gisely" entrou na casa em que eles estavam com um pedaço de madeira e passou a ameaçar o rapaz também.



A dupla de travesti obrigou Lucas a ficar nu e também o obrigou a assinar um documento que dizia que ele ficaria com uma dívida de R$ 5 mil com ela, para pagar no dia seguinte.



Elas o ameaçaram dizendo que sabiam onde ele morava, que tinha anotado a placa do carro dele e que tinha tirado fotos dos documentos do rapaz. O caso foi registrado como roubo.

