Vídeo - Prefeito é acusado de não pagar programa com travestis

Um vídeo em que supostamente aparece o prefeito de Tacuru-MS, Carlos Alberto Pelegrini (MDB), se negando a pagar o valor de um programa realizado por travestis viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nas imagens, as travestis mostram o gestor aparentemente alcoolizado dentro de um veículo ao lado de outra pessoa e citam que ele sendo “prefeito não queria pagar”, posteriormente, elas pedem a senha do cartão questionando se o pagamento seria no crédito ou débito.

O site Notícia Direta, procurou o gestor que gravou um vídeo negando as acusações de que teria mantido relações sexuais com as travestis. Carlinhos, como é conhecido na cidade, explicou que apenas foi vítima de um assalto, e que os ataques referentes a ele são constantes. Segundo o prefeito, a gravação foi realizada no dia 1° de dezembro de 2018, quando um familiar sofreu um acidente e ele teve que se deslocar até o hospital de Dourados.

Carlinhos cita que após a ida a unidade hospitalar, trafegava no município quando foi abordado por cinco pessoas, em um local escuro. Ele alega que não sabe se os indivíduos eram travestis, mas houve o roubo. Carlinhos disse ainda que o cansaço devido muitas horas sem dormir somado ao nervosismo fizeram com que aparentasse estar bêbado ou dopado.

Em sua defesa, o administrador da cidade afirma que conseguiu fugir correndo e uma testemunha o auxiliou para que conseguisse chegar até a Delegacia de Polícia, onde, registrou a ocorrência e posteriormente recuperou o veículo e documentos.

O prefeito alega que o caso será tratado na Justiça, pediu apoio popular e concluiu dizendo que as pessoas que estão propagando as imagens serão penalizadas.

