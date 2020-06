Com PS4 e celulares Xiaomi, homem é preso no Universitário

Um homem, 29 anos, foi preso nesta quarta-feira (3) com diversos produtos contrabandeados do Paraguai, ele estava hospedado em um hotel no bairro Universitário em Campo Grande.

Ele foi encontrado por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (GARRAS), após denuncias anônimas.

Já no local, os policiais encontraram diversos objetos como 10 celulares Xiaomi, 3 video games XBOX e PS4, 8 caixas de produtos de tabagismo e outros.

O contrabandista confirmou ser dono dos objetos e disse que todos eram de origem paraguaia. Todos os produtos foram apreendidos e o autor foi preso por descaminho.

