Comerciante é executado na fronteira

Leandro Calonga Bobadilha, 25 anos, o “Leco” foi executado na manhã deste sábado (19), em um bairro de Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações do site Porã News, a vítima transitava em seu veículo junto com seu sócio quando foi abordado por pistoleiros que efetuaram diversos disparos contra o veículo.

Os pistoleiros estavam a bordo de uma motocicleta e dispararam 15 vezes contra a vítima que tentou fugir, mas não conseguiu. O sócio não ficou ferido.

A vítima era um comerciante que a dois meses teria aberto um local de venda de pizza na cidade de Ponta Porã e na manha de hoje teria se dirigido a uma oficina a fim de consertar um problema mecânico em seu veiculo e ao sair do local teria sido seguido pelos pistoleiros.

Até o momento se desconhece as motivações para a brutal execução.

