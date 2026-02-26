Menu
Polícia

Condenado por roubo é preso pelo Garras trabalhando em Bandeirantes

Ele estaria atuando em uma oficina mecânica na cidade, onde foi capturado

26 fevereiro 2026 - 12h39Luiz Vinicius
Sede do Garras, em Campo GrandeSede do Garras, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Homem, de 40 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira, dia 26, após o cumprimento de um mandado de prisão em Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele tinha uma condenação de 8 anos e 6 meses a ser cumprida pelo crime de roubo. O Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) encontrou o indivíduo atuando em uma oficina mecânica.

Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu a informação de que o condenado estava trabalhando normalmente na cidade e foi até o local para confirmar os fatos e ao chegar no endereço, encontrou o homem.

Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

