Condenado por roubo é preso pelo Garras trabalhando em Bandeirantes

Homem, de 40 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira, dia 26, após o cumprimento de um mandado de prisão em Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande.
Ele tinha uma condenação de 8 anos e 6 meses a ser cumprida pelo crime de roubo. O Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) encontrou o indivíduo atuando em uma oficina mecânica.
Segundo a Polícia Civil, a equipe recebeu a informação de que o condenado estava trabalhando normalmente na cidade e foi até o local para confirmar os fatos e ao chegar no endereço, encontrou o homem.
Ele foi encaminhado à unidade policial, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.
