Corno conformado? Homem denúncia a vizinha após fofoca sobre traição da esposa em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia depois de a vizinha contar que ele estava ‘sendo corno’, na cidade de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Jornal da Nova, o homem contou para os policiais que é procurado com frequência pela mulher, onde ela conta que sua esposa está traindo com o ex-marido.

A mulher alega ainda ter fogos fotos do ex-marido da sua esposa, parado com o ônibus que dirige, por um longo tempo, na frente da casa da vítima. A traição aconteceria enquanto o homem está no trabalho. Apesar disso, a mulher se recusou a mostrar as fotos.

Ainda segundo o site, a esposa da vítima tem dois filhos com o ex, por isso o veículo acaba sendo visto sempre em frente a sua casa. O homem acredita que a vizinha quer atrapalhar seu casamento.

