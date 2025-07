Corpo encontrado com tiros na Capital é identificado; delegado diz ser "execução"

O delegado de Polícia Civil Felipe Alvarez Madeira afirmou que a morte do jovem encontrado na manhã desta sexta-feira (25), nas proximidades da ciclovia da Avenida Lúdio Martins Coelho, no bairro Jardim Leblon, trata-se de uma "execução claramente".

A vítima, identificada como Luiz Eduardo Zorrilha Magalhães, de 19 anos, foi encontrada com capacete, mas a motocicleta não foi localizada no local. Foram contabilizados 14 disparos de arma de fogo contra Luiz Eduardo.

O delegado informou que determinou diligências com investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) para apurar possível envolvimento da vítima com organização criminosa.

No local, a perícia recolheu três cápsulas de munição calibre 9 mm. A execução pode ter ocorrido no próprio local onde o corpo foi encontrado. Os disparos atingiram a região torácica e os braços da vítima, o que pode indicar tentativa de defesa. O capacete não apresentava marcas de tiros.

O corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exames. Após a liberação, os familiares poderão realizar as despedidas e funerais. O caso continua sob investigação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia De capacete, homem é encontrado morto com marcas de tiros em Campo Grande

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia De capacete, homem é encontrado morto com marcas de tiros em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também