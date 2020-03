CrianÃ§a de 4 anos atira contra a prÃ³pria mÃ£e com espingarda

Sarah Chaves, com informações do G1

Um menino de 4 anos, atirou acidentalmente na própria mãe com uma espingarda, durante uma pescaria com a família no último domingo (22) em Nova Olímpia, no Mato Grosso.

De acordo com o G1, a mulher, de 27 anos, foi internada com o ferimento no abdômen.

A polícia soube da situação depois que a mãe foi internada no Hospital e Maternidade de Nova Olímpia.

O marido da vítima disse que estava com a mulher e os três filhos numa região de mata indo até um córrego onde a família pescaria. Por ser uma área onde há animais silvestres e por segurança da família, o homem levou a espingarda dele, uma carabina modificada.

Enquanto a família se distraia, a espingarda ficou encostada em um galho, quando a criança pegou a arma e, acidentalmente, disparou contra a mãe.

O marido levou a mulher às pressas ao hospital, enquanto que as crianças foram levadas para casa de parentes. A espingarda foi abandonada no local da pescaria, porém depois foi apreendida pela polícia, após o pai da criança levar as autoridades até o local dos fatos.

O tiro atravessou o braço da mulher e ficou alojado no abdômen da vítima. O caso é tratado pela Polícia Civil como lesão corporal e porte ilegal de arma

